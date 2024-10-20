NULL MATRIX (NULL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NULL MATRIX (NULL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NULL MATRIX (NULL) Informatie NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies. Officiële website: https://dune.com/nullmatrix/dashboard

NULL MATRIX (NULL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NULL MATRIX (NULL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 274.98K $ 274.98K $ 274.98K Totale voorraad: $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K Circulerende voorraad: $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 274.98K $ 274.98K $ 274.98K Hoogste ooit: $ 387.03 $ 387.03 $ 387.03 Laagste ooit: $ 3.81 $ 3.81 $ 3.81 Huidige prijs: $ 31.87 $ 31.87 $ 31.87 Meer informatie over NULL MATRIX (NULL) prijs

NULL MATRIX (NULL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NULL MATRIX (NULL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NULL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NULL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NULL begrijpt, kun je de live prijs van NULL token verkennen!

Prijsvoorspelling van NULL Wil je weten waar je NULL naartoe gaat? Onze NULL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NULL token!

