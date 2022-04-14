NMKR ($NMKR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NMKR ($NMKR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NMKR ($NMKR) Informatie "$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community."

NMKR ($NMKR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NMKR ($NMKR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 938.76K Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.89B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.98M Hoogste ooit: $ 0.02423915 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00049761

NMKR ($NMKR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NMKR ($NMKR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $NMKR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $NMKR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $NMKR begrijpt, kun je de live prijs van $NMKR token verkennen!

