Morpheus Network (MNW) Informatie The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a "value" based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform. Officiële website: https://morpheus.network Whitepaper: https://morpheus.network/assets/Morpheus.Network_Black_Platform.pdf

Morpheus Network (MNW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Morpheus Network (MNW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Totale voorraad: $ 47.90M $ 47.90M $ 47.90M Circulerende voorraad: $ 37.52M $ 37.52M $ 37.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Hoogste ooit: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Laagste ooit: $ 0.00992725 $ 0.00992725 $ 0.00992725 Huidige prijs: $ 0.078577 $ 0.078577 $ 0.078577 Meer informatie over Morpheus Network (MNW) prijs

Morpheus Network (MNW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Morpheus Network (MNW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MNW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MNW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MNW begrijpt, kun je de live prijs van MNW token verkennen!

