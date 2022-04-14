MOP (MOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MOP (MOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MOP (MOP) Informatie The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character. Officiële website: https://www.mopstract.xyz/

MOP (MOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MOP (MOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.76K $ 25.76K $ 25.76K Totale voorraad: $ 990.22M $ 990.22M $ 990.22M Circulerende voorraad: $ 990.22M $ 990.22M $ 990.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.76K $ 25.76K $ 25.76K Hoogste ooit: $ 0.00016064 $ 0.00016064 $ 0.00016064 Laagste ooit: $ 0.00002137 $ 0.00002137 $ 0.00002137 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MOP (MOP) prijs

MOP (MOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MOP (MOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOP begrijpt, kun je de live prijs van MOP token verkennen!

