Banana Gun (BANANA) Informatie Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Officiële website: https://bananagun.io/ Whitepaper: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Block explorer: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Koop nu BANANA!

Banana Gun (BANANA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Banana Gun (BANANA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 70.08M $ 70.08M $ 70.08M Totale voorraad: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Circulerende voorraad: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 175.00M $ 175.00M $ 175.00M Hoogste ooit: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 Laagste ooit: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 Huidige prijs: $ 17.5 $ 17.5 $ 17.5 Meer informatie over Banana Gun (BANANA) prijs

Banana Gun (BANANA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Banana Gun (BANANA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BANANA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BANANA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BANANA begrijpt, kun je de live prijs van BANANA token verkennen!

Banana Gun (BANANA) Prijsgeschiedenis Door de BANANA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BANANA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BANANA Wil je weten waar je BANANA naartoe gaat? Onze BANANA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BANANA token!

