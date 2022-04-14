Molecule (MOLECULE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Molecule (MOLECULE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Molecule (MOLECULE) Informatie
Molecule ($MOLECULE) is where memes meet molecular-level creativity! Inspired by the building blocks of life, this meme coin is engineered to connect innovation with humor. Just like molecules combine to form incredible things, $MOLECULE unites the crypto community for explosive fun and limitless potential. Whether you're a science geek, a meme enthusiast, or just here for the moonshots , $MOLECULE brings a fresh twist to the meme coin game. Ready to bond with greatness? Join the $MOLECULE revolution and let's create some chemistry! 🧬⚡
Officiële website: https://moleculemoon.xyz

Molecule (MOLECULE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Molecule (MOLECULE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.69K $ 45.69K $ 45.69K Totale voorraad: $ 41,978.34T $ 41,978.34T $ 41,978.34T Circulerende voorraad: $ 41,978.34T $ 41,978.34T $ 41,978.34T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.69K $ 45.69K $ 45.69K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Molecule (MOLECULE) prijs

Molecule (MOLECULE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Molecule (MOLECULE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOLECULE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOLECULE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOLECULE begrijpt, kun je de live prijs van MOLECULE token verkennen!

