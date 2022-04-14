Micro3 (MIRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Micro3 (MIRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Micro3 (MIRO) Informatie Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain Officiële website: https://micro3.io/ Koop nu MIRO!

Micro3 (MIRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Micro3 (MIRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 567.95K $ 567.95K $ 567.95K Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 30.30M $ 30.30M $ 30.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Hoogste ooit: $ 0.02925122 $ 0.02925122 $ 0.02925122 Laagste ooit: $ 0.01793184 $ 0.01793184 $ 0.01793184 Huidige prijs: $ 0.01876382 $ 0.01876382 $ 0.01876382 Meer informatie over Micro3 (MIRO) prijs

Micro3 (MIRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Micro3 (MIRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MIRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MIRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MIRO begrijpt, kun je de live prijs van MIRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van MIRO Wil je weten waar je MIRO naartoe gaat? Onze MIRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MIRO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!