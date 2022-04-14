MAPS (MAPS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAPS (MAPS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value. Officiële website: https://maps.me/token/

MAPS (MAPS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAPS (MAPS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 474.51K Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 75.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 63.27M Hoogste ooit: $ 2.0 Laagste ooit: $ 0.00240242 Huidige prijs: $ 0.00632685

MAPS (MAPS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAPS (MAPS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAPS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAPS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAPS begrijpt, kun je de live prijs van MAPS token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAPS Wil je weten waar je MAPS naartoe gaat? Onze MAPS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAPS token!

