LOD3 Token (LOD3) Informatie LODE Tokens represent a contribution supporting LODE's technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE's operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools. Officiële website: https://lod3.fi

LOD3 Token (LOD3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LOD3 Token (LOD3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.34K Totale voorraad: $ 770.00M Circulerende voorraad: $ 64.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 768.13K Hoogste ooit: $ 8.06 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00099757

LOD3 Token (LOD3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LOD3 Token (LOD3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOD3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOD3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOD3 begrijpt, kun je de live prijs van LOD3 token verkennen!

Prijsvoorspelling van LOD3 Wil je weten waar je LOD3 naartoe gaat? Onze LOD3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LOD3 token!

