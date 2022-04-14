Redacted Coin (RDAC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Redacted Coin (RDAC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Redacted Coin (RDAC) Informatie Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Officiële website: https://redactedgroup.io/ Whitepaper: https://redactedgroup.io/whitepaper Block explorer: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192

Redacted Coin (RDAC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Redacted Coin (RDAC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.31M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 222.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.87M Hoogste ooit: $ 0.15766 Laagste ooit: $ 0.004333003409324463 Huidige prijs: $ 0.005874

Redacted Coin (RDAC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Redacted Coin (RDAC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RDAC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RDAC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RDAC begrijpt, kun je de live prijs van RDAC token verkennen!

