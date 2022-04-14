Level (LVL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Level (LVL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Level (LVL) Informatie Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings. Officiële website: https://app.level.finance/

Level (LVL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Level (LVL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 208.85K $ 208.85K $ 208.85K Totale voorraad: $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M Circulerende voorraad: $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 321.83K $ 321.83K $ 321.83K Hoogste ooit: $ 11.03 $ 11.03 $ 11.03 Laagste ooit: $ 0.01042921 $ 0.01042921 $ 0.01042921 Huidige prijs: $ 0.01199698 $ 0.01199698 $ 0.01199698 Meer informatie over Level (LVL) prijs

Level (LVL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Level (LVL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LVL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LVL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LVL begrijpt, kun je de live prijs van LVL token verkennen!

