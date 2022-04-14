Level USD (LVLUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Level USD (LVLUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Level USD (LVLUSD) Informatie Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Officiële website: https://level.money/ Whitepaper: https://level-money.gitbook.io/docs/level-usd/level-usd-a-new-primitive Koop nu LVLUSD!

Level USD (LVLUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Level USD (LVLUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.20M $ 31.20M $ 31.20M Totale voorraad: $ 31.25M $ 31.25M $ 31.25M Circulerende voorraad: $ 31.25M $ 31.25M $ 31.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.20M $ 31.20M $ 31.20M Hoogste ooit: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Laagste ooit: $ 0.874306 $ 0.874306 $ 0.874306 Huidige prijs: $ 0.999132 $ 0.999132 $ 0.999132 Meer informatie over Level USD (LVLUSD) prijs

Level USD (LVLUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Level USD (LVLUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LVLUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LVLUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LVLUSD begrijpt, kun je de live prijs van LVLUSD token verkennen!

