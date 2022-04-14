launchbot (ROCKETAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in launchbot (ROCKETAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

launchbot (ROCKETAI) Informatie RocketAI is your AI-powered agent for effortless token creation, crafted to simplify and streamline the entire process from start to finish. Built on the robust Base chain, it ensures a seamless, efficient, and secure blockchain experience tailored to users of all expertise levels. With RocketAI, innovation meets accessibility, empowering you to turn your ideas into reality with ease. Whether you're a crypto enthusiast or just starting out in the blockchain space, RocketAI is here to guide you every step of the way, ensuring a smooth and intuitive experience for creating and deploying your projects on-chain. Officiële website: https://rocket.fun/ Whitepaper: https://docs.rocket.fun Koop nu ROCKETAI!

launchbot (ROCKETAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor launchbot (ROCKETAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.47K $ 55.47K $ 55.47K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.47K $ 55.47K $ 55.47K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over launchbot (ROCKETAI) prijs

launchbot (ROCKETAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van launchbot (ROCKETAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROCKETAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROCKETAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROCKETAI begrijpt, kun je de live prijs van ROCKETAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ROCKETAI Wil je weten waar je ROCKETAI naartoe gaat? Onze ROCKETAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ROCKETAI token!

