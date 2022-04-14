KNOW (KNOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KNOW (KNOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KNOW (KNOW) Informatie The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange (https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335)) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights. Officiële website: https://theknowe.rs/

KNOW (KNOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KNOW (KNOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 69.15K $ 69.15K $ 69.15K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 69.15K $ 69.15K $ 69.15K Hoogste ooit: $ 0.0040759 $ 0.0040759 $ 0.0040759 Laagste ooit: $ 0.00062147 $ 0.00062147 $ 0.00062147 Huidige prijs: $ 0.0006915 $ 0.0006915 $ 0.0006915 Meer informatie over KNOW (KNOW) prijs

KNOW (KNOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KNOW (KNOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KNOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KNOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KNOW begrijpt, kun je de live prijs van KNOW token verkennen!

