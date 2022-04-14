Kill Zero (K0) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kill Zero (K0), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kill Zero (K0) Informatie Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account. Officiële website: https://kill0.app

Kill Zero (K0) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kill Zero (K0), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 231.02K $ 231.02K $ 231.02K Totale voorraad: $ 7.64B $ 7.64B $ 7.64B Circulerende voorraad: $ 7.64B $ 7.64B $ 7.64B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 231.02K $ 231.02K $ 231.02K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Kill Zero (K0) prijs

Kill Zero (K0) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kill Zero (K0) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal K0 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel K0 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van K0 begrijpt, kun je de live prijs van K0 token verkennen!

Prijsvoorspelling van K0 Wil je weten waar je K0 naartoe gaat? Onze K0 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van K0 token!

