Joystream (JOY) Informatie Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Officiële website: https://www.joystream.org/ Whitepaper: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf

Joystream (JOY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Joystream (JOY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 904.23K $ 904.23K $ 904.23K Totale voorraad: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Circulerende voorraad: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 917.75K $ 917.75K $ 917.75K Hoogste ooit: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00082873 $ 0.00082873 $ 0.00082873 Meer informatie over Joystream (JOY) prijs

Joystream (JOY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Joystream (JOY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JOY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JOY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JOY begrijpt, kun je de live prijs van JOY token verkennen!

Prijsvoorspelling van JOY Wil je weten waar je JOY naartoe gaat? Onze JOY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JOY token!

