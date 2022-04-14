Jester (JEST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jester (JEST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jester (JEST) Informatie Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience. Officiële website: https://jester.global/ Whitepaper: https://jester.gitbook.io/docs

Jester (JEST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jester (JEST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Totale voorraad: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Circulerende voorraad: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Hoogste ooit: $ 15.79 $ 15.79 $ 15.79 Laagste ooit: $ 0.552133 $ 0.552133 $ 0.552133 Huidige prijs: $ 5.98 $ 5.98 $ 5.98 Meer informatie over Jester (JEST) prijs

Jester (JEST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jester (JEST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JEST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JEST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JEST begrijpt, kun je de live prijs van JEST token verkennen!

Prijsvoorspelling van JEST Wil je weten waar je JEST naartoe gaat? Onze JEST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JEST token!

