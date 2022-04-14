Intrepid Token (INT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Intrepid Token (INT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Intrepid Token (INT) Informatie

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

Officiële website: https://intrepidinnovations.llc/
Whitepaper: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf

Intrepid Token (INT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Intrepid Token (INT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 361.34K $ 361.34K $ 361.34K Totale voorraad: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Circulerende voorraad: $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 460.14K $ 460.14K $ 460.14K Hoogste ooit: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 Laagste ooit: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Huidige prijs: $ 4.6 $ 4.6 $ 4.6 Meer informatie over Intrepid Token (INT) prijs

Intrepid Token (INT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Intrepid Token (INT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INT begrijpt, kun je de live prijs van INT token verkennen!

Prijsvoorspelling van INT Wil je weten waar je INT naartoe gaat? Onze INT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INT token!

