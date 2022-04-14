iCommunity (ICOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in iCommunity (ICOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

iCommunity (ICOM) Informatie iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. Officiële website: https://icommunity.io/icom/en/ Whitepaper: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/

iCommunity (ICOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor iCommunity (ICOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 417.85K $ 417.85K $ 417.85K Totale voorraad: $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M Circulerende voorraad: $ 60.27M $ 60.27M $ 60.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 678.06K $ 678.06K $ 678.06K Hoogste ooit: $ 14.34 $ 14.34 $ 14.34 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00693314 $ 0.00693314 $ 0.00693314 Meer informatie over iCommunity (ICOM) prijs

iCommunity (ICOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van iCommunity (ICOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ICOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ICOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ICOM begrijpt, kun je de live prijs van ICOM token verkennen!

Prijsvoorspelling van ICOM Wil je weten waar je ICOM naartoe gaat? Onze ICOM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ICOM token!

