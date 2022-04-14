iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in iAgent Protocol ($AGNT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

iAgent Protocol ($AGNT) Informatie We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user's personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user's game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user's gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. Officiële website: https://www.iagentpro.com/ Whitepaper: https://docs.iagentpro.com Koop nu $AGNT!

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor iAgent Protocol ($AGNT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 187.51K $ 187.51K $ 187.51K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 189.01M $ 189.01M $ 189.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 992.09K $ 992.09K $ 992.09K Hoogste ooit: $ 0.02863566 $ 0.02863566 $ 0.02863566 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00099209 $ 0.00099209 $ 0.00099209 Meer informatie over iAgent Protocol ($AGNT) prijs

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van iAgent Protocol ($AGNT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $AGNT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $AGNT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $AGNT begrijpt, kun je de live prijs van $AGNT token verkennen!

Prijsvoorspelling van $AGNT Wil je weten waar je $AGNT naartoe gaat? Onze $AGNT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $AGNT token!

