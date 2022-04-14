HyperWo (WO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HyperWo (WO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HyperWo (WO) Informatie At HyperWo, we set out to make blockchain usable again — by combining artificial intelligence with modular design. Founded by a team of builders, engineers, and AI researchers, our vision s to simplify Web3 through practical, intelligent tools. Every product we create is built to remove friction — whether you're scanning a token, analyzing a wallet, or creating your own Web3 project. With a strong focus on transparency, usability, and privacy, we're redefining how people interact with crypto. As we continue to expand across platforms, including mobile and web, we invite everyone to explore a smarter, safer future powered by AI. Officiële website: https://hyperwo.com/

HyperWo (WO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HyperWo (WO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.41K $ 19.41K $ 19.41K Totale voorraad: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Circulerende voorraad: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.41K $ 19.41K $ 19.41K Hoogste ooit: $ 0.00133416 $ 0.00133416 $ 0.00133416 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over HyperWo (WO) prijs

HyperWo (WO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HyperWo (WO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WO begrijpt, kun je de live prijs van WO token verkennen!

Prijsvoorspelling van WO Wil je weten waar je WO naartoe gaat? Onze WO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WO token!

