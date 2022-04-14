HyperWo (WO) Tokenomie
HyperWo (WO) Informatie
At HyperWo, we set out to make blockchain usable again — by combining artificial intelligence with modular design. Founded by a team of builders, engineers, and AI researchers, our vision s to simplify Web3 through practical, intelligent tools.
Every product we create is built to remove friction — whether you're scanning a token, analyzing a wallet, or creating your own Web3 project. With a strong focus on transparency, usability, and privacy, we’re redefining how people interact with crypto.
As we continue to expand across platforms, including mobile and web, we invite everyone to explore a smarter, safer future powered by AI.
HyperWo (WO) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HyperWo (WO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
HyperWo (WO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van HyperWo (WO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal WO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel WO tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van WO begrijpt, kun je de live prijs van WO token verkennen!
Prijsvoorspelling van WO
Wil je weten waar je WO naartoe gaat? Onze WO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.