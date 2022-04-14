Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hyperpigmentation ($HYPER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hyperpigmentation ($HYPER) Informatie $HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the "dot on the cheek" that marked the viral hyperpigmentation meme. We've taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact. Officiële website: https://hyperonsol.com/

Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hyperpigmentation ($HYPER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M Hoogste ooit: $ 0.02977547 $ 0.02977547 $ 0.02977547 Laagste ooit: $ 0.00199354 $ 0.00199354 $ 0.00199354 Huidige prijs: $ 0.01254788 $ 0.01254788 $ 0.01254788 Meer informatie over Hyperpigmentation ($HYPER) prijs

Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hyperpigmentation ($HYPER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $HYPER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $HYPER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $HYPER begrijpt, kun je de live prijs van $HYPER token verkennen!

Prijsvoorspelling van $HYPER Wil je weten waar je $HYPER naartoe gaat? Onze $HYPER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

