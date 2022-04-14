Hyper Utility (HYPU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hyper Utility (HYPU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hyper Utility (HYPU) Informatie The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users. Officiële website: https://hyperutility.fun/

Hyper Utility (HYPU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hyper Utility (HYPU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.79K $ 16.79K $ 16.79K Totale voorraad: $ 929.09M $ 929.09M $ 929.09M Circulerende voorraad: $ 832.21M $ 832.21M $ 832.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.75K $ 18.75K $ 18.75K Hoogste ooit: $ 0.00668311 $ 0.00668311 $ 0.00668311 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Hyper Utility (HYPU) prijs

Hyper Utility (HYPU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hyper Utility (HYPU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HYPU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HYPU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HYPU begrijpt, kun je de live prijs van HYPU token verkennen!

