Gradient (GRAY) Tokenomie

Gradient (GRAY) Informatie

Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.

Officiële website: https://gradient.trade

Gradient (GRAY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gradient (GRAY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.98M $ 6.98M $ 6.98M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.98M $ 6.98M $ 6.98M Hoogste ooit: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Laagste ooit: $ 0.069845 $ 0.069845 $ 0.069845 Huidige prijs: $ 0.697789 $ 0.697789 $ 0.697789 Meer informatie over Gradient (GRAY) prijs

Gradient (GRAY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gradient (GRAY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRAY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRAY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRAY begrijpt, kun je de live prijs van GRAY token verkennen!

Prijsvoorspelling van GRAY Wil je weten waar je GRAY naartoe gaat? Onze GRAY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GRAY token!

