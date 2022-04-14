ghostwire (GWIRE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ghostwire (GWIRE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ghostwire (GWIRE) Informatie

ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate.

Officiële website: https://ghostwire.ai

ghostwire (GWIRE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ghostwire (GWIRE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 176.18K $ 176.18K $ 176.18K Totale voorraad: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Circulerende voorraad: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 176.18K $ 176.18K $ 176.18K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017623 $ 0.00017623 $ 0.00017623 Meer informatie over ghostwire (GWIRE) prijs

ghostwire (GWIRE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ghostwire (GWIRE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GWIRE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GWIRE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GWIRE begrijpt, kun je de live prijs van GWIRE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GWIRE Wil je weten waar je GWIRE naartoe gaat? Onze GWIRE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GWIRE token!

