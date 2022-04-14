FRENCHIE (FREN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FRENCHIE (FREN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FRENCHIE (FREN) Informatie Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn. Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn. Officiële website: https://frenchiethebull.dog/ Whitepaper: https://frenchie.gitbook.io/frenchie Koop nu FREN!

FRENCHIE (FREN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FRENCHIE (FREN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 221.73K $ 221.73K $ 221.73K Totale voorraad: $ 995.61M $ 995.61M $ 995.61M Circulerende voorraad: $ 530.35M $ 530.35M $ 530.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 416.24K $ 416.24K $ 416.24K Hoogste ooit: $ 0.00051532 $ 0.00051532 $ 0.00051532 Laagste ooit: $ 0.00024137 $ 0.00024137 $ 0.00024137 Huidige prijs: $ 0.00041808 $ 0.00041808 $ 0.00041808 Meer informatie over FRENCHIE (FREN) prijs

FRENCHIE (FREN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FRENCHIE (FREN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FREN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FREN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FREN begrijpt, kun je de live prijs van FREN token verkennen!

Prijsvoorspelling van FREN Wil je weten waar je FREN naartoe gaat? Onze FREN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FREN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!