Floos (FLS) Informatie FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities. The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3. There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀 Officiële website: https://floos.xyz/ Koop nu FLS!

Floos (FLS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Floos (FLS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 162.19K $ 162.19K $ 162.19K Totale voorraad: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M Circulerende voorraad: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 162.19K $ 162.19K $ 162.19K Hoogste ooit: $ 0.01001577 $ 0.01001577 $ 0.01001577 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017547 $ 0.00017547 $ 0.00017547 Meer informatie over Floos (FLS) prijs

Floos (FLS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Floos (FLS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLS begrijpt, kun je de live prijs van FLS token verkennen!

Prijsvoorspelling van FLS Wil je weten waar je FLS naartoe gaat? Onze FLS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLS token!

