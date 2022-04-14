Flippy (FLIPPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Flippy (FLIPPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Flippy (FLIPPY) Informatie The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection. Officiële website: https://flippytheswitch.com/

Flippy (FLIPPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flippy (FLIPPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 428.06K $ 428.06K $ 428.06K Totale voorraad: $ 865.22K $ 865.22K $ 865.22K Circulerende voorraad: $ 865.22K $ 865.22K $ 865.22K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 428.06K $ 428.06K $ 428.06K Hoogste ooit: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Laagste ooit: $ 0.195575 $ 0.195575 $ 0.195575 Huidige prijs: $ 0.508559 $ 0.508559 $ 0.508559 Meer informatie over Flippy (FLIPPY) prijs

Flippy (FLIPPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Flippy (FLIPPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLIPPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLIPPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLIPPY begrijpt, kun je de live prijs van FLIPPY token verkennen!

Prijsvoorspelling van FLIPPY Wil je weten waar je FLIPPY naartoe gaat? Onze FLIPPY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLIPPY token!

