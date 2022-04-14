Fely (FELY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fely (FELY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fely (FELY) Informatie Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community. Officiële website: https://fely.io/

Fely (FELY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fely (FELY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 432.93K $ 432.93K $ 432.93K Totale voorraad: $ 8.88B $ 8.88B $ 8.88B Circulerende voorraad: $ 8.88B $ 8.88B $ 8.88B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 432.93K $ 432.93K $ 432.93K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Fely (FELY) prijs

Fely (FELY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fely (FELY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FELY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FELY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FELY begrijpt, kun je de live prijs van FELY token verkennen!

Prijsvoorspelling van FELY Wil je weten waar je FELY naartoe gaat? Onze FELY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FELY token!

