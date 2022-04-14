Fcode AI (FCOD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fcode AI (FCOD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fcode AI (FCOD) Informatie Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. Officiële website: https://fcode.ai Whitepaper: https://docs.fcode.ai/whitepaper Koop nu FCOD!

Fcode AI (FCOD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fcode AI (FCOD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 855.18K $ 855.18K $ 855.18K Totale voorraad: $ 700.19M $ 700.19M $ 700.19M Circulerende voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Hoogste ooit: $ 0.0101878 $ 0.0101878 $ 0.0101878 Laagste ooit: $ 0.00111097 $ 0.00111097 $ 0.00111097 Huidige prijs: $ 0.00283773 $ 0.00283773 $ 0.00283773 Meer informatie over Fcode AI (FCOD) prijs

Fcode AI (FCOD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fcode AI (FCOD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FCOD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FCOD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FCOD begrijpt, kun je de live prijs van FCOD token verkennen!

Prijsvoorspelling van FCOD Wil je weten waar je FCOD naartoe gaat? Onze FCOD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FCOD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!