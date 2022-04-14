Ethos (ETHOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ethos (ETHOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ethos (ETHOS) Informatie Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. Officiële website: https://www.ethos.io/ Whitepaper: https://www.ethos.io/whitepaper

Ethos (ETHOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ethos (ETHOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.94M $ 7.94M $ 7.94M Hoogste ooit: $ 0.02191514 $ 0.02191514 $ 0.02191514 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00158723 $ 0.00158723 $ 0.00158723 Meer informatie over Ethos (ETHOS) prijs

Ethos (ETHOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ethos (ETHOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETHOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETHOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETHOS begrijpt, kun je de live prijs van ETHOS token verkennen!

