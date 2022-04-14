Ethix (ETHIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ethix (ETHIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ethix (ETHIX) Informatie Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector). Officiële website: https://www.ethichub.com/en Whitepaper: https://docs-ethix.ethichub.com/v/english/

Ethix (ETHIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ethix (ETHIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.01M $ 19.01M $ 19.01M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 70.50M $ 70.50M $ 70.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.96M $ 26.96M $ 26.96M Hoogste ooit: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Laagste ooit: $ 0.05623 $ 0.05623 $ 0.05623 Huidige prijs: $ 0.269527 $ 0.269527 $ 0.269527 Meer informatie over Ethix (ETHIX) prijs

Ethix (ETHIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ethix (ETHIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETHIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETHIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETHIX begrijpt, kun je de live prijs van ETHIX token verkennen!

