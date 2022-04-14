Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ethernity Cloud (ECLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ethernity Cloud (ECLD) Informatie Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract. Officiële website: https://ethernity.cloud/

Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ethernity Cloud (ECLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 249.99K $ 249.99K $ 249.99K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 531.73M $ 531.73M $ 531.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 470.15K $ 470.15K $ 470.15K Hoogste ooit: $ 0.07643 $ 0.07643 $ 0.07643 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00047015 $ 0.00047015 $ 0.00047015 Meer informatie over Ethernity Cloud (ECLD) prijs

Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ethernity Cloud (ECLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ECLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ECLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ECLD begrijpt, kun je de live prijs van ECLD token verkennen!

Prijsvoorspelling van ECLD Wil je weten waar je ECLD naartoe gaat? Onze ECLD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ECLD token!

