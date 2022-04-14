encryptSIM (ESIM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in encryptSIM (ESIM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

encryptSIM (ESIM) Informatie Introducing the no-KYC eSIM solution from encryptSIM, designed to provide seamless global connectivity. encryptSIM's current offering includes a comprehensive worldwide data plan, with the option to add a US phone number. With global data usable in 135 different countries, Web3 wallet payments, and no personal info required, it's freedom in your pocket. encryptSIM will expand its portfolio to include regional plans tailored to specific geographic needs. Development of the eSIM Mainnet has officially commenced, marking a significant milestone in encryptSIM's journey. Officiële website: https://www.encryptsim.com/

encryptSIM (ESIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor encryptSIM (ESIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 207.19K $ 207.19K $ 207.19K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 207.19K $ 207.19K $ 207.19K Hoogste ooit: $ 0.00577271 $ 0.00577271 $ 0.00577271 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00020701 $ 0.00020701 $ 0.00020701 Meer informatie over encryptSIM (ESIM) prijs

encryptSIM (ESIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van encryptSIM (ESIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ESIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ESIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ESIM begrijpt, kun je de live prijs van ESIM token verkennen!

