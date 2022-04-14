Prompt (PROMPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Prompt (PROMPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Prompt (PROMPT) Informatie Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks. Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks. Officiële website: https://www.wayfinder.ai/ Whitepaper: https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544 Koop nu PROMPT!

Prompt (PROMPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Prompt (PROMPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.18M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 350.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 143.30M Hoogste ooit: $ 0.6266 Laagste ooit: $ 0.10718787546655689 Huidige prijs: $ 0.1433

Prompt (PROMPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Prompt (PROMPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PROMPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PROMPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PROMPT begrijpt, kun je de live prijs van PROMPT token verkennen!

