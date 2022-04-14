Elixir deUSD (DEUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elixir deUSD (DEUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Elixir deUSD (DEUSD) Informatie deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Officiële website: https://elixir.xyz Whitepaper: https://docs.elixir.xyz/deusd Koop nu DEUSD!

Elixir deUSD (DEUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elixir deUSD (DEUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.29M $ 120.29M $ 120.29M Totale voorraad: $ 120.27M $ 120.27M $ 120.27M Circulerende voorraad: $ 120.27M $ 120.27M $ 120.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.29M $ 120.29M $ 120.29M Hoogste ooit: $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Laagste ooit: $ 0.978154 $ 0.978154 $ 0.978154 Huidige prijs: $ 0.999804 $ 0.999804 $ 0.999804 Meer informatie over Elixir deUSD (DEUSD) prijs

Elixir deUSD (DEUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elixir deUSD (DEUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEUSD begrijpt, kun je de live prijs van DEUSD token verkennen!

