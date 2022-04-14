DRIP ($DRIP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DRIP ($DRIP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DRIP ($DRIP) Informatie Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we're not just growing, we're transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement. Officiële website: https://www.drip-erc.com Koop nu $DRIP!

DRIP ($DRIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DRIP ($DRIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 683.98K $ 683.98K $ 683.98K Totale voorraad: $ 66.54M $ 66.54M $ 66.54M Circulerende voorraad: $ 66.54M $ 66.54M $ 66.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 683.98K $ 683.98K $ 683.98K Hoogste ooit: $ 0.309212 $ 0.309212 $ 0.309212 Laagste ooit: $ 0.00300284 $ 0.00300284 $ 0.00300284 Huidige prijs: $ 0.01027883 $ 0.01027883 $ 0.01027883 Meer informatie over DRIP ($DRIP) prijs

DRIP ($DRIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DRIP ($DRIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $DRIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $DRIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $DRIP begrijpt, kun je de live prijs van $DRIP token verkennen!

Prijsvoorspelling van $DRIP Wil je weten waar je $DRIP naartoe gaat? Onze $DRIP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $DRIP token!

