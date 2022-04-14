DPRating (RATING) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DPRating (RATING), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DPRating (RATING) Informatie DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX). Officiële website: http://token.dprating.com/

DPRating (RATING) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DPRating (RATING), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 410.64K Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 4.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 933.18K Hoogste ooit: $ 0.01921056 Laagste ooit: $ -0.002511307912531869 Huidige prijs: $ 0

DPRating (RATING) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DPRating (RATING) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RATING tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RATING tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RATING begrijpt, kun je de live prijs van RATING token verkennen!

