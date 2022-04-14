Dev Protocol (DEV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dev Protocol (DEV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dev Protocol (DEV) Informatie
Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.
Officiële website: https://devprotocol.xyz/
Whitepaper: https://github.com/dev-protocol/protocol/blob/master/docs/WHITEPAPER.md

Dev Protocol (DEV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dev Protocol (DEV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 181.06K $ 181.06K $ 181.06K Totale voorraad: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Circulerende voorraad: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 685.30K $ 685.30K $ 685.30K Hoogste ooit: $ 20.09 $ 20.09 $ 20.09 Laagste ooit: $ 0.00039895 $ 0.00039895 $ 0.00039895 Huidige prijs: $ 0.069313 $ 0.069313 $ 0.069313 Meer informatie over Dev Protocol (DEV) prijs

Dev Protocol (DEV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dev Protocol (DEV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEV begrijpt, kun je de live prijs van DEV token verkennen!

