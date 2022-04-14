deerman (DEERMAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in deerman (DEERMAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

deerman (DEERMAN) Informatie deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word ! Officiële website: https://www.deerman.fun/

deerman (DEERMAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor deerman (DEERMAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Totale voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Circulerende voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Hoogste ooit: $ 0.00238264 $ 0.00238264 $ 0.00238264 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over deerman (DEERMAN) prijs

deerman (DEERMAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van deerman (DEERMAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEERMAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEERMAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEERMAN begrijpt, kun je de live prijs van DEERMAN token verkennen!

Prijsvoorspelling van DEERMAN Wil je weten waar je DEERMAN naartoe gaat? Onze DEERMAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEERMAN token!

