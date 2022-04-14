Databot (DATA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Databot (DATA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Databot (DATA) Informatie What is the project about? Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions What makes your project unique? We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives. History of your project. Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots What's next for your project? We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation. What can your token be used for? $DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features. Officiële website: https://www.data-bot.xyz/ Whitepaper: https://docs.data-bot.xyz/introduction/what-is-data-bot

Databot (DATA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Databot (DATA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 675.36K $ 675.36K $ 675.36K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 881.61M $ 881.61M $ 881.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 766.06K $ 766.06K $ 766.06K Hoogste ooit: $ 0.00290556 $ 0.00290556 $ 0.00290556 Laagste ooit: $ 0.00003583 $ 0.00003583 $ 0.00003583 Huidige prijs: $ 0.00076429 $ 0.00076429 $ 0.00076429 Meer informatie over Databot (DATA) prijs

Databot (DATA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Databot (DATA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DATA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DATA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DATA begrijpt, kun je de live prijs van DATA token verkennen!

