dancing triangle (TRIANGLE) Informatie Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem. Officiële website: https://dancingtriangle.vip

dancing triangle (TRIANGLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor dancing triangle (TRIANGLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 96.24K $ 96.24K $ 96.24K Totale voorraad: $ 941.56M $ 941.56M $ 941.56M Circulerende voorraad: $ 941.56M $ 941.56M $ 941.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 96.24K $ 96.24K $ 96.24K Hoogste ooit: $ 0.00468674 $ 0.00468674 $ 0.00468674 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001023 $ 0.0001023 $ 0.0001023 Meer informatie over dancing triangle (TRIANGLE) prijs

dancing triangle (TRIANGLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van dancing triangle (TRIANGLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRIANGLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRIANGLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRIANGLE begrijpt, kun je de live prijs van TRIANGLE token verkennen!

