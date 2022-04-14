Dafi Protocol (DAFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dafi Protocol (DAFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dafi Protocol (DAFI) Informatie Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier. Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier. Officiële website: https://dafiprotocol.io/ Koop nu DAFI!

Dafi Protocol (DAFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dafi Protocol (DAFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 259.96K $ 259.96K $ 259.96K Totale voorraad: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Circulerende voorraad: $ 565.33M $ 565.33M $ 565.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Hoogste ooit: $ 0.207531 $ 0.207531 $ 0.207531 Laagste ooit: $ 0.00018044 $ 0.00018044 $ 0.00018044 Huidige prijs: $ 0.00045987 $ 0.00045987 $ 0.00045987 Meer informatie over Dafi Protocol (DAFI) prijs

Dafi Protocol (DAFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dafi Protocol (DAFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAFI begrijpt, kun je de live prijs van DAFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van DAFI Wil je weten waar je DAFI naartoe gaat? Onze DAFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DAFI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!