Cortex (CX) Informatie Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: 1. The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface 2. Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities. Officiële website: https://cortexprotocol.com/

Cortex (CX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cortex (CX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.80M $ 25.80M $ 25.80M Totale voorraad: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Circulerende voorraad: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.11M $ 35.11M $ 35.11M Hoogste ooit: $ 0.085724 $ 0.085724 $ 0.085724 Laagste ooit: $ 0.00304057 $ 0.00304057 $ 0.00304057 Huidige prijs: $ 0.02132239 $ 0.02132239 $ 0.02132239 Meer informatie over Cortex (CX) prijs

Cortex (CX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cortex (CX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CX begrijpt, kun je de live prijs van CX token verkennen!

Prijsvoorspelling van CX Wil je weten waar je CX naartoe gaat? Onze CX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CX token!

