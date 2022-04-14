COMDEX (CMDX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COMDEX (CMDX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.

At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens

Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets

Harbor protocol, the platform to mint $CMST

$HARBOR, governance token of $CMST

HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency Commodo – IBC native lending and borrowing platform It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets

it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks Officiële website: https://comdex.one/ Whitepaper: https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf Koop nu CMDX!

Marktkapitalisatie: $ 64.56K Totale voorraad: $ 201.19M Circulerende voorraad: $ 197.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 65.68K Hoogste ooit: $ 6.02 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00032646

COMDEX (CMDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COMDEX (CMDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CMDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CMDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CMDX begrijpt, kun je de live prijs van CMDX token verkennen!

Prijsvoorspelling van CMDX Wil je weten waar je CMDX naartoe gaat? Onze CMDX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CMDX token!

