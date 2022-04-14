Cipher (CIPHER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cipher (CIPHER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cipher (CIPHER) Informatie Cipher is a Solana-native security stack addressing human error and Web2/Web3 vulnerabilities. It offers a comprehensive solution with AI-driven risk scoring, a two-layered hot/cold wallet (with BitGo custody), and features like transaction masking and malware detection. The goal is to provide enterprise-grade safeguards and effortless security for both retail users and institutional treasuries on Solana. Officiële website: https://www.cipherlabsx.com/

Cipher (CIPHER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cipher (CIPHER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.15M $ 22.15M $ 22.15M Hoogste ooit: $ 0.04309415 $ 0.04309415 $ 0.04309415 Laagste ooit: $ 0.00942797 $ 0.00942797 $ 0.00942797 Huidige prijs: $ 0.02235111 $ 0.02235111 $ 0.02235111 Meer informatie over Cipher (CIPHER) prijs

Cipher (CIPHER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cipher (CIPHER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CIPHER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CIPHER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CIPHER begrijpt, kun je de live prijs van CIPHER token verkennen!

Prijsvoorspelling van CIPHER Wil je weten waar je CIPHER naartoe gaat? Onze CIPHER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

