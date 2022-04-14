Chuck (CHUCK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chuck (CHUCK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chuck (CHUCK) Informatie Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws. Officiële website: https://chuckonbase.io Whitepaper: https://chuckonbase.io/whitepaper/

Chuck (CHUCK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chuck (CHUCK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 973.96K Totale voorraad: $ 965.00M Circulerende voorraad: $ 896.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.05M Hoogste ooit: $ 0.03322613 Laagste ooit: $ 0.00041624 Huidige prijs: $ 0.00109048

Chuck (CHUCK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chuck (CHUCK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHUCK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHUCK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHUCK begrijpt, kun je de live prijs van CHUCK token verkennen!

