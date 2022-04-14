Capizen (CAPI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Capizen (CAPI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Capizen (CAPI) Informatie Capizen is the #1 trending idle game on Solana, built for Solana degens who love to chill but still catch the alpha. Over 20,000 degens already ape'd into beta. The real money's being made. Capizen is the #1 trending idle game on Solana, built for Solana degens who love to chill but still catch the alpha. Over 20,000 degens already ape'd into beta. The real money's being made. Officiële website: https://capizen.io

Capizen (CAPI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Capizen (CAPI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.00K $ 23.00K $ 23.00K Totale voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Circulerende voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.00K $ 23.00K $ 23.00K Hoogste ooit: $ 0.0004196 $ 0.0004196 $ 0.0004196 Laagste ooit: $ 0.00002091 $ 0.00002091 $ 0.00002091 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Capizen (CAPI) prijs

Capizen (CAPI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Capizen (CAPI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAPI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAPI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAPI begrijpt, kun je de live prijs van CAPI token verkennen!

