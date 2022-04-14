Bug (BUG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bug (BUG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bug (BUG) Informatie $BUG is a community-driven token, featuring the unique Bug character created by popular artist Matt Furie, featured on the Hedz collection as well as Night Riders! With no dev token allocation and all contributions coming directly from within the strong Bug Community, it's all about the power of the people. With fantastic memes and an incredibly strong community, $BUG is primed to shine within the Matt Furie space and beyond. The publicly available Bug Treasury is used for exchange listings, marketing, and strategic partnerships. The community treasury can be viewed at bugbank.eth. Officiële website: https://bugeth.com/

Bug (BUG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bug (BUG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.60K $ 35.60K $ 35.60K Totale voorraad: $ 414.74T $ 414.74T $ 414.74T Circulerende voorraad: $ 414.74T $ 414.74T $ 414.74T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.60K $ 35.60K $ 35.60K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bug (BUG) prijs

Bug (BUG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bug (BUG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUG begrijpt, kun je de live prijs van BUG token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUG Wil je weten waar je BUG naartoe gaat? Onze BUG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUG token!

