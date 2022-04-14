boby (BOBY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in boby (BOBY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

boby (BOBY) Informatie Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you're here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach. Officiële website: https://boby.com/ Koop nu BOBY!

boby (BOBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor boby (BOBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.74K Totale voorraad: $ 999.76M Circulerende voorraad: $ 999.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.74K Hoogste ooit: $ 0.00062162 Laagste ooit: $ 0.00001145 Huidige prijs: $ 0 Meer informatie over boby (BOBY) prijs

boby (BOBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van boby (BOBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOBY begrijpt, kun je de live prijs van BOBY token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOBY Wil je weten waar je BOBY naartoe gaat? Onze BOBY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOBY token!

